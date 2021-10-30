Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti

İtalya'nın dönem başkanı olduğu G20'de liderler, 2008'den bu yana 16’ncı zirve için Covid-19 salgını nedeniyle iki yıllık aradan sonra ilk yüz yüze zirvede buluşuyor.

Başkent Roma'nın "EUR" semtindeki Nuvola Kongre Merkezi’ndeki zirveye 35 ülke ve uluslararası kuruluştan temsilcilerin katılması bekleniyor.

Zirveye, Türkiye, İtalya, ABD, İngiltere, Rusya, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore ve Avrupa Birliği’nin yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşlardan lider ve temsilciler katılıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 00.10'da İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

Ayrıca G20 zirvelerinde İspanya düzenli olarak "kalıcı bir konuk" ülke olarak katılırken; İtalya dönem başkanı olarak Azerbaycan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda, Filipinler, Yeni Zelanda, Hollanda ve Singapur'u da zirveye davet etti.

Kaynak: Sputnik, Milligazete