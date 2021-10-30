Rusya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor

Rusya'da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı rekor tazeledi.

Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 40 bin 251 yeni vaka tespit edilirken, salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Ülkede toplam vaka sayısı da 8 milyon 472 bin 797'ye yükseldi. Rusya'da en çok vaka 7 bin 267 ile başkent Moskova'da görülürken, St. Petersburg'da 2 bin 604 vaka görüldü.

Ülkede son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 28 bin 909 artarak 7 milyon 331 bin 424'e ulaştı.

Son 24 saatte bin 160 can kaybı

Rusya'da 29 Ekim'de bin 163 ölüm kaydedilirken, son 24 saatte bin 160 kişi virüse yenil düştü. Salgının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı 237 bin 380'e yükseldi. Başkent Moskova'da son 24 saat içinde 97 ölüm yaşanırken, toplam can kaybı 31 bin 248'e ulaştı. Moskova'yı 76 ölüm ile St. Petersburg ve 43 ölüm ile Krasnodar bölgesi takip etti.

Kaynak: İHA