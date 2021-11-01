  1. Türkiye
1 Kas 2021 09:36

Türk basını:

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak

Türk basınında yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacak.

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV'de Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, canlı yayında bomba gibi bir iddiada bulundu.

"Kılıçdaroğlu aday olacak"

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayan Aygün iddialarını "1. ağızdan duydum" diyerek açıkladı.

Aygün, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kesinlikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olacağını belirtti.

"Akşene adeta başbakan gibi çalışacak"

Öte yandan Aygün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı olarak adeta Başbakanlık yapar gibi görev alacağınıda açıkladı.

News Code 1898239
https://tr.mehrnews.com/news/1898239/

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