Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV'de Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, canlı yayında bomba gibi bir iddiada bulundu.

"Kılıçdaroğlu aday olacak"

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayan Aygün iddialarını "1. ağızdan duydum" diyerek açıkladı.

Aygün, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kesinlikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olacağını belirtti.

"Akşene adeta başbakan gibi çalışacak"

Öte yandan Aygün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı olarak adeta Başbakanlık yapar gibi görev alacağınıda açıkladı.