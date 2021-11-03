Türkiye'de halkın yüzde 72'isi pahalılıktan muzdarip

Son anket sonuçları MetroPoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar'dan geldi.

Sencar'ın Twitter'da "Seçmenlerin %72’si hayat pahalılığından çok zorlanıyor" notlu paylaşımına göre, katılımcılara "Ülkedeki hayat pahalılığı sizce ne durumda?" sorusu yöneltildi.

Seçmenin yüzde 37'si ülkedeki hayat pahalılığını dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirtirken; yüzde 35'lik bir kesim de benzer şekilde hayat pahalılığı sebebiyle çok zorlandığını ifade etti.

Yüzde 22'lik kesim zorlandığını ama dayanılmayacak gibi olmadığı görüşünde iken, buna karşılık yüzde 5'lik bir azınlık, ülkede hayat pahalılığının olmadığını açıkladı.

Sencar daha sonra da Twitter hesabından, "Seçmenlerin %85’ hayat pahalılığının devam edeceğini düşünüyor. Siyaset çözüm üretme sanatıdır. Kibar olmayan bir kelam: keskin zeka keramete … attırır" sözleriyle haya pahalılığı/enflasyon devam edecek mi sorusuna verilen yanıtları paylaştı.

Ankete katılanların yüzde 84,5'u fiyatların daha da artacağını düşünürken, yüzde 6,5 bu seviyede kalır dedi. Yüzde 6 fiyatlar düşecek görüşünü açıklarken yüzde 3 fikrim yok dedi.

Kaynak: Milli Gazete