İşgal güçleri Filistinli çocukları yaraladı

Yerel kaynaklar, siyonist İsrail güçlerinin Ramallah yakınlarındaki El-Bireh kentine baskın düzenledi.
Baskınlarda çok sayıda evde arama yaptığı belirtildi.
İşgal güçlerinin baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi.
Filistin Kızılayın'dan yapılan yazılı açıklamada, 16 yaşındaki 2 Filistinli çocuğun plastik mermiyle yaralandığı bildirildi.
Kimliği açıklanmayan Filistinli çocuklardan birinin plastik merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandığı ve durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Kaynak: Milli Gazete
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