Şi-Biden çevrim içi zirvede görüştü

Biden'ın Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana iki kez telefonda görüşen liderler, video konferans yoluyla ilk kez buluştu.

Görüşmede iki lider dünyanın en güçlü iki ekonomisinin liderleri olarak iki ülke arasında çatışma çıkmaması konusunda tüm dünyaya karşı kendilerini sorumlu hissettiklerini belirttiler.

Biden, "Bana öyle geliyor ki, ABD ve Çin'in liderleri olarak bizim sorumluluğumuz ülkelerimiz arasındaki rekabetin, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde çatışmaya evrilmemesi."

Biden'a "eski bir arkadaş" olarak hitap eden Şi, iki tarafın da karşılaştıkları sorunların çözümünde aralarındaki iletişim ve işbirliğini artırmak için çabalaması gerektiğini söyledi.

Çevirmen aracılığıyla konuşmasını gerçekleştiren Şi, "Dünyanın en büyük iki ekonomisi ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak Çin ve ABD'nin aralarındaki iletişim ve işbirliğini artırması gerekiyor" dedi.

Biden, insan hakları ve Hint-Pasifik bölgesinde başka sorunlar da dahil olmak üzere endişelerin odağındaki konuları gündeme getireceği taahhüdünde bulundu ve Şi'ye "biz birbirimize karşı hiçbir zaman o kadar da resmi olmadık" dedi.

Görüşmeye heyetler de katıldı

Görüşmeye Çin tarafında Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Genel Ofisi Direktörü Ding Şueşiang, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Yang Cieçı, Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Yardımcısı Liu Hı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Fıng katıldı.

ABD tarafında ise Biden dışında Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın olduğu yetkililer yer aldı.

Kaynak: Bloomberg