Bahreyn'de Suudi Arabistan karşıtı protesto gösterisi yapıldı

Arap medyasına göre, Bahreyn'de Yemen halkına karşı yürütülen acımasız savaşı protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Ülkenin eş-Şimaliye bölgesinde yapılan gösteriye katılanlar Yemen halkına yönelik Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin saldırılarının durdurulmasını istedi.

Protestocular Riyad yönetiminin Yemen tutumunu eleştiren Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin isminin yazılı olduğu pankartlar ve dövizler taşıdı.

Gösteride Siyonist Rejim ile imzalanan normalleşme anlaşması da protesto edildi. Gösteriye katılan Bahreynliler, Siyonist düşmanla ilişkilerin normalleştirilmesini ve Lübnan ile ilişkilerin kesilmesini "ihanet pusulası" olarak nitelendirdi.