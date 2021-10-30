Suudi Arabistan, Lübnan Büyükelçisini geri çağırdı

AA'ya göre, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı tarafından Lübnan Enformasyon Bakanı'nın hakaret içerikli ifadeleri üzerinden bir beyanname yayınlandığı ifade edildi.

Suudi Arabistan, istişare için Lübnan'daki Büyükelçisi Velid bin Abdullah el-Buhari'yi Riyad'a çağırırken, Lübnan'ın Riyad'daki Büyükelçisi Fevzi Kabbara da 48 saat içinde ülkesine dönmesi yönünde bilgilendirildi.

Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlaması

Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı eleştiren ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.