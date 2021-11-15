Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'ye teknoloji transferine başladık

Savunma sanayii ürünlerinin sergilendiği Dubai Airshow 2021'de TASS'a açıklamalarda bulunan Rosoboronexport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Rusya'nın olası S-400 sistemleri tedariki konusunda 7 ortakla istişarelerde bulunduğunu söyledi:

"Rusya, 7 stratejik ortağıyla yüksek teknoloji ve etkili S-400 füze sistemleri tedariki konusunda istişarelere devam ediyor. Görüşmeler sırasında tedarik kapsamını, ekipmanı tartışıyoruz ve sistemlerin etkinliğini ve güvenilirliğini artırmak için ek araçlar sunuyoruz."

"Bazı parçalar yerelleştiriliyor"

Miheyev, "Türkiye ile S-400'lerle ilgili teknoloji transferi konusunda işbirliğine başladık. Bazı parçaları ve üretimini yerelleştiriyoruz, bu konuda çalışmalara başladık" dedi. Ankara ile yapılan mevcut anlaşmalarının, S-400 tedarikinin yanında, sistemin parçalarının bir kısmının Türkiye'de üretilmesi koşulunu da içerdiğini anımsatan Direktör, Türkiye'de üretilecek parçaların hangileri olduğuna ilişkin herhangi bir detay vermedi. Daha önce Miheyev, Türkiye'ye ikinci bir parti S-400 sistemi tedariki için yakında anlaşma imzalanabileceğini duyurmuştu.

S-400: Yüksek irtifa hava savunm sistemi

Rusya'nın S-400'ü (NATO'daki adı: SA-21 Growler), 2007 yılında hizmete giren uzun ve orta menzilli karadan havaya füze sistemidir. Uçak, seyir ve balistik füzeleri yok etmek için tasarlanmıştır. Kara hedeflerine karşı da kullanılabilir. S-400, yoğun düşman ateşi ve sıkışması altında 400 km'ye kadar mesafedeki ve 30 km'ye kadar irtifadaki hedefleri vurabilir.

Kaynak: Haber7