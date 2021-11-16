Davutoğlu'ndan ‘yüzde 50+1' değerlendirmesi

Türkiye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, “Erdoğan, ‘50+1'de yanlış karar verdik’ dedi” açıklamasında bulunmuştu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı videosuyla ‘yüzde 50+1' tartışmalarına katılarak iktidara sert eleştirilerde bulundu.

İktidara, “Siz kaybetmeye mahkumsunuz” diye seslenen Davutoğlu, “50+1 dolayısıyla değil siyasetin erdemini, ahlakını, hikmetini yok etmeniz dolayısıyla siz kaybetmeye mahkumsunuz. Hangi sayıyla oynarsanız oynayın siz gideceksiniz; siyaseti erdem, ahlak, hikmet olarak görenler yani biz geleceğiz” ifadelerini kullandı.

"Ahlaktan soyutlandığınızda hiçbir sayı sizi kurtaramaz"

Davutoğlu, şunları belirtti:

"Siyaseti 50+1'e mahkum edenler, bu kararı aldıklarında demokrasi tarihinin en büyük reformunu yaptıklarını iddia ediyorlardı. Şimdi kendileri 50+1'den kaçmaya çalışıyorlar. Ama anlamadıkları şey şu; siyaset bir erdem ve hikmet alanıdır. Siyaseti erdem ve hikmetten soyutlandırdığınız zaman sayıların anlamı kalmaz. Siyaset bir ahlak alanıdır. Ahlaktan soyutlandığınızda hiçbir sayı sizi kurtaramaz. Ve siyaset bir mimari estetik alanıdır, sayısal mühendislik alanında indirgediğinizde siyasetin ruhunu kaybedersiniz.

Siz kaybetmeye mahkumsunuz, 50+1 dolayısıyla değil siyasetin erdemini, ahlakını, hikmetini yok etmeniz dolayısıyla siz kaybetmeye mahkumsunuz. Hangi sayı ile oynarsanız oynayın geleceğin kaderi değişmeyecek, siz gideceksiniz ve siyaseti erdem, ahlak, hikmet olarak görenler gelecekler. Yani biz geleceğiz."

Kaynak: T24