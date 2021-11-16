Akar: Türk heyeti F-16’ları görüşmek için ABD'de

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Milli Savunma Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesinin sunumunda, güvenlik ortamının yeniden şekillendiğini, güç dengeleri, aktörler ve rollerin sürekli değiştiğini belirtti.

Terör örgütlerine karşı mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini ifade eden Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hâle getirilmiştir." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afganistan’da bugüne kadar önemli görevler üstlendiğine işaret eden Akar, ABD ve NATO'nun Afganistan'dan ayrılmasından sonra Kabil Havaalanı'nın işletilmesine yönelik çalışmalara Katar ile birlikte devam ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin, tüm sorumluluklarını yerine getirmesine rağmen S-400 gerekçe gösterilerek F-35 tedarikinin engellendiğini dile getiren Akar, Türkiye’nin uğradığı zararın telafisine yönelik taleplerini ilettiklerini, tarafların mali hususlarda ayrıntılı olarak müzakerelerde bulunmak üzere 2022 yılı başlarında ABD'de yeniden bir araya geleceğini kaydetti.

Yeni F-16 tedariki ve mevcut F-16 savaş uçakların bir kısmının modernize edilmesi için resmî talebin de 30 Eylül'de ABD'ye iletildiğini ifade eden Akar, "ABD yönetiminin konuya olumlu yaklaşabileceğini düşünüyoruz. Ancak süreç Kongre onayına tabi olacağından, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır. Bu ve benzeri sorunları görüşmek üzere temaslarımız sürmekte olup, şu anda da bakanlığımızdan bir heyet ABD'de bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: CRI Türkçe