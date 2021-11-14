Rusya: İran ile askeri-teknik işbirliğine hazırız

Rusya’nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi’nin (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Dubai Airshow havacılık fuarı kapsamında Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkesinin askeri-teknik konusunda İran ile işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Rus yetkili, “İranlı ortaklarla çalışma konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Bu nedenle, iki ülkenin çıkarlarını karşılayan farklı işbirliği seçeneklerini değerlendirmeye hazırız.” dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, geçtiğimiz Ekim’de yaptığı açıklamada, iki ülkenin yakın gelecekte Ortak Askeri-Teknik Komisyonu toplantısı yapacağını belirterek, "Bu konuda ortak bir yol haritası çizmeye çalışıyoruz." demişti.