  1. Ekonomi
20 Kas 2021 11:09

ABD, İran havayolu şirketi Mahan'a yönelik yaptırımları uzattı

ABD, İran havayolu şirketi Mahan'a yönelik yaptırımları uzattı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a ait Mahan Hava Yolları’na yönelik yaptırımları 6 ay daha uzattığı bildirildi.

ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Sanayi ve Güvenlik Dairesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce Mahan Hava Yolları’nın yanı sıra İngiltere, Ürdün, Irak, BAE, Suriye, Türkiye ve Fransa’da bulunan bazı firmalara uygulanan yaptırım kararı bir kez daha uzatıldı.

Bu kısıtlama, 12 Amerikan şirketinin ürettiği uçak teçhizatı ve yedek parçalarının söz konusu firmalara satışının yasaklanmasını içeriyor.

Mahan Air’e 2011 yılından beri ABD tarafından yaptırım uygulanıyor.

ABD, İran havayolları şirketini Suriye'ye silah naklettiği iddiasıyla yaptırım kapsamına almıştı. İran şirketi ise suçlamaları reddediyor.

News Code 1898668
https://tr.mehrnews.com/news/1898668/

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