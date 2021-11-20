ABD, İran havayolu şirketi Mahan'a yönelik yaptırımları uzattı

ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Sanayi ve Güvenlik Dairesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce Mahan Hava Yolları’nın yanı sıra İngiltere, Ürdün, Irak, BAE, Suriye, Türkiye ve Fransa’da bulunan bazı firmalara uygulanan yaptırım kararı bir kez daha uzatıldı.

Bu kısıtlama, 12 Amerikan şirketinin ürettiği uçak teçhizatı ve yedek parçalarının söz konusu firmalara satışının yasaklanmasını içeriyor.

Mahan Air’e 2011 yılından beri ABD tarafından yaptırım uygulanıyor.

ABD, İran havayolları şirketini Suriye'ye silah naklettiği iddiasıyla yaptırım kapsamına almıştı. İran şirketi ise suçlamaları reddediyor.