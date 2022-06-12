Arjantin'de İran uçağı alıkonuldu iddiası

Batı medyası, Arjantin hükümetinin, Buenos Aires Havalimanı'nda Venezuelalı Conviasa şirketi tarafından kiralanan Mahan Air'e ait Boeing 747 uçağına el koyduğunu ileri sürmüştü.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Mahan Havayolları Sözcüsü Emir Hüseyin Zül-Envari, Arjantin tarafından el konulan Boeing 747 uçağının Mahan'la hiçbir ilgisi olmadığını duyurdu.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Mahan Sözcüsü, bu uçağın bir sene önce Venezuelalı bir firmaya satıldığını söyledi.

Batı medyasının haberi yayınlarken siyasi amaçlarla Mahan Air'in adını kullandığını aktaran Zül-Envari, "Uçağın mürettebatı Venezuelalı firma için çalışıyor ve Mahan Havayolları ile hiçbir ilgisi yok." dedi.

Mahan Havayolları şirketine 2011 yılından beri ABD tarafından yaptırım uygulanıyor.

ABD, Mahan Havayolları şirketini Suriye'ye silah naklettiği iddiasıyla yaptırım kapsamına almıştı. Mahan ise suçlamaları reddediyor.