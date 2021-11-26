  1. Toplum
26 Kas 2021 16:37

İran'da vefat sayısındaki düşüş sürüyor

İran'da vefat sayısındaki düşüş sürüyor

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 86 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 384 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 462'ye vaka sayısı ise 6 milyon 102 bin 56'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 372'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 841 bin  870'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1898801
https://tr.mehrnews.com/news/1898801/

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