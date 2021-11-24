Biden'ın Demokrasi Zirvesi davetlileri açıklandı; Türkiye, son listede de yer almadi

ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde internet üzerinden ev sahipliği yapacağı Demokrasi Zirvesi'ne davet edilen ülkelerin yer aldığı liste Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı

Davet edilen ülkeler arasında Türkiye yer almadı. Listede Avrupa Birliği ülkesi Macaristan da yer almazken, tıpkı Karpat ülkesi gibi demokrasisinde erime gözlemlenen ve AB'den uzaklaşmaya başlayan Polonya çağrıldı.

Resmi listeye göre Ortadoğu'dan temsilciler sınırlı olacak. Biden yönetimi ABD'nin müttefiklerinden Mısır'ı da davet etmezken, Irak ve Siyonist İsrail listede yer aldı.

Listede yer alması en çok dikkat çeken ülkelerden biri de Tayvan oldu. Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Tayvan'ın davet edilmesi; Washington-Pekin hattındaki ilişkileri daha da gerebilir. Davet edilen ülkeler arasında Çin ve Rusya da yok.

Kasım başında basına sızan listede yer almayan Balkan ülkeleri Sırbistan ve Kosova listenin son versiyonuna eklendi. Bosna-Hersek ise davetliler arasında yer almıyor.

Zirveye toplamda 110 ülke davet edildi.

Aralık ayında yapılacak zirvenin 3 ana temaya odaklanacağı belirtilmişti:

1. Otoriterliğe karşı savunma

2. Yozlaşmayı tespit etme ve onunla mücadele

3. İnsan haklarına saygıyı teşvik etme

Kaynak: T24