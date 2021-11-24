Paşinyan'dan "Zengezur Koridoru" açıklaması: Karşıyız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, basın ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri için düzenlediği çevrimiçi basın toplantısı çerçevesinde, Ermenistan'ın hangi durumda Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) ayrılmayı düşünebileceği sorusuna yanıt verdi. Paşinyan’a göre KGAÖ sadece çok taraflı değil, aynı zamanda Rusya ile stratejik ilişkilerimizin çok önemli bir platformudur.

Ermeni medyasına göre Paşinyan cevabında şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan'ın KGAÖ'den ayrılacağını düşünmüyorum, çünkü KGAÖ'nün sadece çok taraflı değil, aynı zamanda Rusya ile stratejik ilişkilerimiz açısından önemli bir platformu olduğunu vurgulamak istiyorum. Başkan bir ülke olarak, KGAÖ'nün bölgemizde güvenliğin sağlanmasında uygun bir rol alması için çalışmalıyız."

Ermenistan Başbakanı KGAÖ üye devletlerinden bazılarının Türkiye ile Türk dünyasıyla ilgili bir strateji imzaladıklarının bir gerçek olduğunu ve bunun da mutlaka bir etkisi olacağını ifade ederek, Rusya'nın Ermenistan'ın stratejik bir ortağı olduğu ve bu ortaklığın paha biçilmez olduğunun da bir gerçek olduğunu vurguladı.

Rusya Federasyonu'nun Ermenistan'ın güvenliğini sağlamadaki rolünü büyük takdirle karşıladığını ifade eden Paşinyan Dağlık Karabağ'daki Rus barış güçlerinin faaliyetlerini de önemsediğini belirtti.

Başbakan Paşinyan, ayrıca "Ermenistan'ın stratejik müttefiki olan Rusya Azerbaycan'ın düşmanı değil, dostu ve müttefiki olduğunu belirtmeliyiz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Ermenistan’ın, kendisini çeşitli uluslararası merciler ve çevrelerle sınırlandırmayacağını ifade ederek Paşinyan Brüksel ve Soçi'deki görüşmeler arasında herhangi bir çelişki olmadığını da belirtti.

Paşinyan'dan Zengezur Koridoru açıklaması

Zengezur Koridoru ile ilgili olarak Başbakan Paşinyan, "Bakü bizim topraklarımıza göz dikmiş. Zengezur Koridoru ne demek? Bu terimi kim icat etti? Ermenistan'ın koridor mantığına karşı olduğunu defalarca ifade ettik." dedi.