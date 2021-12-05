  1. İran
5 Ara 2021 10:40

Yeni yıl bütçe teklifi 12 Aralık'ta Meclis'e sunulacak

Yeni yıl bütçe teklifi 12 Aralık'ta Meclis'e sunulacak

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "1401 yılı bütçe teklifi, önümüzdeki Pazar (12 Aralık) hükümet tarafından Meclis'e sunulacak." dedi.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün yaptığı açıklamada, "1401 yılı bütçe teklifi, önümüzdeki Pazar (12 Aralık) hükümet tarafından Meclis'e sunulacak." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Mecliste konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, "1401 yılı mali bütçesi hükümet tarafıdnan meclise sunulacak ilk belgedir. Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı 1400 Yılı İran Mali Bütçesi Yasa Tasarısı hazırlamak için milletvekillerinin görüşlerinden yararlanacaktır." demişti.

"Hükümet bütçenin açık verip enflasyona yol açmasını istemiyor." ifadesini kullanan Reisi, bütçenin ekonomik büyümeye katkı sağlamasını istediklerini söylemişti.

News Code 1898993
https://tr.mehrnews.com/news/1898993/

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