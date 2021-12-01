Reisi: Bütçe taslağı önümüzdeki günlerde meclise sunulacak

İran İslami Şura Meclisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, 1401 yılı bütçe taslağının önümüzdeki günlerde meclise sunulacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Reisi, "1401 yılı mali bütçesi hükümet tarafıdnan meclise sunulacak ilk belgedir. Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı 1400 Yılı İran Mali Bütçesi Yasa Tasarısı hazırlamak için milletvekillerinin görüşlerinden yararlanacaktır." dedi.
"Hükümet bütçenin açık verip enflasyona yol açmasını istemiyor." ifadesini kullanan Reisi, bütçenin ekonomik büyümeye katkı sağlamasını istediklerini dile getirdi.
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