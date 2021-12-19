Türkiye, yeni yıla en umutsuz giren insanların yaşadığı üçüncü ülke

Uluslararası araştırma şirketi Ipsos, 2021'in nasıl bir yıl olduğunu ve 2022 beklentilerini 33 ülkede 22 bin kişi ile görüşerek ortaya koyan bir araştırma yaptı

İpsos araştırmasına göre "2022'nin, 2021'den daha iyi bir yıl olacağına inanıyorum” diyen Türk vatandaşlarının oranı yüzde 59. Türkiye bu oranla yeni yıldan en umutsuz insanların yaşadığı 3'üncü ülke. Global ortalama ise yüzde 77.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre Türkiye'de “2021 benim ve ailem için kötü bir yıldı” diyenlerin oranı yüzde 74. Türkiye bu oranla Güney Afrika ve Güney Kore'den sonra 2021'den en umutsuz 3. ülke oldu. “2021 ülkem için kötü bir yıl oldu” diyenlerin oranı ise Türkiye'de yüzde 85.

"Ekonomi düzelmez"

Türkiye’de dünya ekonomisinin 2022’de 2021’den daha iyi olacağını düşünenlerin oranı yüzde 40’ta kaldı. Türkiye bu oranla en sonda, ekonomiden en umutsuz ülke oldu.