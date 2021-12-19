Türkiye’de döviz krizi, ithal ilaç sıkıntısına yol açtı

Fransız Haber Ajansı’nda (AFP) yayımlanan bir haber analizde, Türkiye’de yaşanan kur krizinin, yurt dışından gelen ilaçların tedarikinde ciddi sıkıntılar yarattığı yorumu yapıldı.

Artan döviz fiyatlarıyla birlikte ithal ilaçların eczane raflarından giderek yok olduğuna işaret edilen analizde, bu ilaçları almak zorunda olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çok mücadele verdiği aktarıldı.

İthal ilaçları almak için eczane eczane gezen vatandaşlarla yapılan röportajlara yer verilen yazıda, başta kanser, diyabet ve kalp hastalıklarıyla ilgili ithal ilaçların eczanelerden tedarik edilmesinde yaşanan sıkıntılardan örnekler verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilaç sıkıntısı yaşandığına dair haberleri yalanladığı kaydedilen yazıda, Türk Tabipleri Birliği Merkez Kurulu Genel Sekreteri Vedat Bulut’un Türk lirası değer kaybederken ilaçları pahalı satmak zorunda kalan şirketleri suçlamanın “acımasız” olduğu yolundaki görüşlerine yer verildi.

Türkiye’de sağlık uzmanlarına göre, uzun vadeli çözüm Türkiye'de sağlık endüstrisinin ithalata bağımlılığını azaltmak için çalışmaktan geçiyor.

Eczanelerde bine yakın ilaç bulunamıyor

Türkiye Eczacılar Birliği, kasım ayında yaptığı açıklamada, 654 ilacın tedarikinde zorluk çekildiğini açıkladı. Bununla birlikte kasım ayından bu yana son gelişmelerle birlikte uzmanlara göre tedariğinde zorluk çekilen ilaçların sayısının bini geçtiği tahmin ediliyor.

Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı, “liranın değer kaybetmesi yüzünden durum daha da kötüleşti” diyerek durumun ciddiyetini özetledi.

Sağlık Bakanlığı’nın, hükümet tarafından kabul edilen bir döviz kuruna dayalı olarak her şubat ayında ilaçlar için standart fiyat belirlediği hatırlatılan yazıda, bu yıl için euroya 4,57 lira kur belirlendiği , ancak şimdi piyasada bir euro almak için yaklaşık 20 lira gerektiği hatırlatıldı.

Ercanlı, bunun, ilaç üreticilerinin diğer pazarlarda daha fazla para kazandıkları için "maalesef" Türkiye'ye ilaç satmaktan vazgeçtikleri anlamına geldiğini ifade etti.

Konuyla ilgili olarak eczacılar, kura bağlı fiyat değerlendirmesini yılda bir kere değil, üç kere yapılmasını istiyor.

Bu sorunların dışında Covid-19 salgınıyla birlikte küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntı, ham madde fiyatlarında artışa neden olurken, yerli imal edilen ilaçların fiyatları da önemli ölçüde artmak sorunda kaldı.

Türk ilaç tedarikçilerin diğer şikayetçi olduğu bir konu ise hükümetin kendilerine yapması gereken ödemeleri sürekli geciktirmesi.

Kaynak: Euronews