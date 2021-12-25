Bölge ülkeleriyle diyalog kurmaya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ortak Stratejik Danışma Komitesi Toplantısı’na katılmak üzere Tahran’da bulunan Umman Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Halife Harisi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bu görüşmede komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmenin İran hükümetinin dış politika önceliği olduğunu belirterek, Umman’ın komşu ülkeler arasında özel yere sahip olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin hacmini artırmak için çaba sarfedilmesi gerektiğini vurguladı.

İran’ın ikili ve bölgesel meseleleri çözmek için diyaloğa ve siyasi çözüm benimsemeye bağlı olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, Tahran’ın ikili ilişkileri artırmak için bölge ülkeleriyle diyalog yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Emir Abdullahiyan ayrıca başta İran ve Umman olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerin çabalarının Yemen krizinin sonunun gelmesine vesile olmasını temenni etti.

Umman Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Halife Harisi ise ülkesinin bölgesel sorunları azaltmak için barışçıl yolları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.