  1. Ekonomi
27 Ara 2021 10:19

İran ile Azerbaycan arasında yeni bir sınır kapısı açılıyor

İran ile Azerbaycan arasında yeni bir sınır kapısı açılıyor

Erdebil valisi Seyyid Hamid Amili, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için eyaletin kuzeyinde bir sınır kapısı açılacağını bildirdi.

Erdebil valisi Seyyid Hamid Amili, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için eyaletin kuzeyinde bir sınır kapısı açılacağını duyurdu.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) konuşan Amili, "İran-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi, ülkemiz ile komşu ülke insanlarını ilgilendiren konulardan biridir ve bu konu iki ülke cumhurbaşkanlarının görüşmesinde ele alınmıştır." dedi.

Erdebil valisi, "Aslandüz sınır kapısının açılması, ekonominin canlanması ve sınır iş birliğinin gelişmesi açısından oldukça önemlidir." ifadesini kullandı.

News Code 1899442
https://tr.mehrnews.com/news/1899442/

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