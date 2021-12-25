İran-Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 22 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emir Abdullahiyan, "Bakü ziyaretinde ilişkilerde yeni bir sayfa açılması konusunda anlaşmaya vardık. Sayın İlham Aliyev ile samimi görüşmede ilişkilerin yol haritası iyi şekilde çizildi. Mevkidaşım Ceyhun Bayramov ve Milli Meclis Başkanı ile de faydalı istişarelerde bulundum" ifadelerini kullandı.

İranlı bakan, komşularla ilişkilere öncelik vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın Azerbaycan gezisini değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan'ın Bakü ziyaretini “verimli ve yapıcı” olarak nitelendiren Büyükelçi Musevi’nin paylaşımında, “Bu ziyaret, iki komşu ve müslüman kardeş ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanı ile 3,5 saatlik iki tur yapıcı görüşmeler ve diğer yetkililerle yapılan verimli toplantılar, iki tarafın son zamanlarda ortaya çıkan suni gündemlerin atlatılması konusundaki kararlılığını gösterdi.” ifadeleri kullanıldı.