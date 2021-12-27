Azerbaycan'dan, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine destek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, düzenlediği yıl sonu değerlendirme toplantısında yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2021'de Azerbaycan'ın bağımsız, aktif, açık ve millî dış politika çizgisini sürdürdüğünü bildiren Bayramov, Karabağ savaşının kazanımlarının diplomatik alanda pekiştirilmesi ve bölgede oluşan yeni gerçekliklerin dünya kamuoyuna anlatılması hususunda çalıştıklarını belirtti.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine de değinen Bayramov, şunları söyledi:

"Uluslararası hukuk ilkeleri temelinde Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesinden yanayız. Hatta barış anlaşması üzerinde çalışmaya hazır olduğumuzu da beyan ettik. Bunun daha geniş bir düzeyde bölge ülkelerinin ilişkilerinin normalleşmesi hususunda temel oluşturabileceği düşüncesindeyiz. Kardeş Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinin normalleşmesini tam destekliyoruz."

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