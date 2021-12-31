Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 45 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 936 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 572'ye vaka sayısı ise 6 milyon 192 bin 698'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 713'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 34 bin 821'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi Kum kentini ziyaret etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kum eyaletindeki sorunları yakından incelemek amacıyla bugün sabah saatlerine bu eyaleti ziyaret etti.

İran yerli uydu taşıyıcısı "Simurg" başarıyla fırlatıldı

İran Savunma Bakanlığı Uzay Birimi Sözcüsü Ahmed Hüseyni, ülkenin yerli uydu taşıyıcısı Simurg'un üç araştırma kargosunu başarıyla uzaya fırlattığını duyurdu.

İran: Görüşmelerde iyi ilerlemeler kaydedildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) arasında Viyana’da yapılan görüşmelerhakkında, “Görüşmelerin ana odağı yaptırımların kaldırılmasıydı. Yaptırımların kaldırılmasının doğrulanması konusuyla ilgili birkaç toplantı düzenlendi ve bu doğrultuda Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü ve üç Avrupa ülkesinin temsilcileri ile görüştük” dedi.

Bakıri Keni, “Yaptırımları kaldırılmasıyla ilgili iki taraf arasında yazışmalar yapıldı. Sekizinci tur görüşmelerde iyi ilerlemeler kaydedildi” ifadesini kullandı.