İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 45 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 936 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 572'ye vaka sayısı ise 6 milyon 192 bin 698'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 713'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 34 bin 821'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.