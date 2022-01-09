  1. Ekonomi
9 Oca 2022 17:10

Irak, İran'da konsolosluk açıyor

Irak, İran'da konsolosluk açıyor

Irak, İran ile ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla İlam kentinde konsolosluk açıyor.

İlam valisi Hasan Behramniya bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Irak yönetimi, İran ile ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla İlam kentinde konsolosluk açıyor." dedi.

Behramniya, "Geçtiğimiz günlerde İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi ile yaptığım görüşmede Sayın Mescidi Irak'ın İlam Konsolosluğu kurma sürecinin tamamlandığını ve yakında açılacağını söyledi." ifadesini kullandı.

İlam Eyaleti, İran'ın güneybatısında yer alan ve Irak'a sınırı olan bir eyalet. İlam Eyaleti'nin merkezi İlam şehridir.

News Code 1899740
https://tr.mehrnews.com/news/1899740/

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