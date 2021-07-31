Irak'a açılan Mehran Sınır Kapısı'ndan ihracat sürüyor

İlam eyaleti gümrük kurumu Başkanı Ruhullah Golami, İran'ın Irak'a açılan Mehran Sınır Kapısı'nda ihracat işlemlerinin yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Golami, "Şu anda Mehran Sınır Kapısı'ndan bir günde 400 TIR ticari mal ihraç edilmektedir. İstatistiklere göre, bu gümrük kapısından yılda 1,2 milyar dolardan fazla mal ihraç ediliyor." dedi.

Ruhullah Golami, "Bu yılın ilk dört ayında Mehran Sınır Kapısı'ndan 291 milyon değerinde olan 594 bin ton ticari mal ihraç edildi." ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, ihraç edilen ürünler inşaat malzemeleri, meyve ve sebzevat, plastik ürünler, cam, beyaz eşya ve metal eşya gibi ürünlerden oluştuğunu kaydetti.

İran’ın İlam eyaletinde yer alan Mehran sınır kenti Irak’a ihracat için ve yine bu ülkede kutsal mekanları ziyaret etmek isteyen ziyaretçilerin sıklıkla kullandığı en önemli sınır kapılarından biri sayılıyor.