İran: Beşinci tur Tahran-Riyad görüşmeleri yakında başlıyor

Alforat News’da yer alan habere göre, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi Tahran ile Riyad arasında yapılan müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Mecsidi, 5’inci tur İran-Suudi Arabistan görüşmelerinin yakında yapılacağını duyurdu.

3 İranlı diplomat 6 yılllık bir sürenin ardından İran'ı, Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı'nda temsil etmek üzere Suudi Arabistan'a gitmişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan geçenlerde Al Jazeera TV kanlına verdiği demeçte, "Irak'ta ilgili Suudi yetkililerle dört tur olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık. Suudi tarafın iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesini istemesi durumunda, büyükelçiliklerimizin ve konsolosluklarımızın yeniden açılmasını memnuniyetle karşılayacağımızı duyurduk. Yakında diplomatlarımız, Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki İran İslam Cumhuriyeti Temsilciliği'ne yerleşecek" demişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade da bugün basın mensuplarına yaptığı açıkalmada, İran'ın Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazır olduğunu belirterek, "Tabii ki bu, Suudi Arabistan'ın pratik eylemlerine bağlıdır. Biz buna hazır olduğumuzu önceden bildirmiştik." demişti.