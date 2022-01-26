Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman el Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, sorunların çözümünde diplomasi ve diyaloğun güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

Bakan Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmenin yollarını" konuştu.

Son günlerde Emir Abdullahiyan, ikili ilişkileri görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret etmişti.