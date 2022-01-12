Emir Abdullahiyan Ortadoğu ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanlı Hüseyin Emir Abdullahiyan Ortadoğu ülkelerinde ziyaretini değerlendirdi.

Doha ziyareti hakkında Emir Abullahiyan, “Katarlı yetkililerle Tahran ve Doha’nın çeşitli alanlarındaki ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı” dedi.

Bazı İranlı bakanların Katar hükümetinin daveti üzerine önümüzdeki günlerde Doha’ya gideceğini belirten Emir Abdullahiyan, “Ekonomik meseleler ve Katar’da koronavirüsle mücade dahil olmak üzere tekonoli alanında işbirliği bu ziyaretin ana gündeminde olacak” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, “Bölgede büyük bir ülke olarak İran, her zaman her türlü çözümde önemli ve temel bir role sahiptir ve ister IŞİD ile mücadelede isterse herhangi bir bölgesel diyalogda olsun yapıcı bir rol oynamaktadır” ifadelerinde bulundu.

İran’ın bölgede istikrar, güvenlik ve gelişme sağlayan her türlü girişimi desteklediğini ifade eden Emir Abdullahiyan, “Katar Emiri ile güzel görüşmemiz oldu. Kendisinin de kapsamlı bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi konusunda iyi görüşleri vardır ve biz de bu fikirleri destekliyoruz” diye kaydetti.

Emir Abdullahiyan, Katar ve Umman’da, Viyana görüşmeleriyle ilgili konulara ilişkin olarak, “İran bölgedeki dostlarını Viyana görüşmelerinden haberdar ediyor. Komşu ülelerimiz olaran onların İran ile P4+1 ülkeleri arasında Viyana’da yapılan her şeyden bilgilenmek hakları vardır” dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Viyana görüşmelerindeki bazı taraflar yanlış bilgiler vererek komşu ülkeleri endişelendirmeye çalışıyor. Ancak bu görüşmelerdeki hedeflerimizden biri de Viyana görüşmeleri hakkında onları bilgilendirmektir. Bölgedeki dostlarımız da bize müzakere sürecine yardımcı olacak tavsiyelerde bulunuyorlar” şeklinde konuştu.