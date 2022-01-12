Siyonist Rejim'in İran ile baş edecek gücü yok

İran Ordusu Genel Komutan Vekili Tuğgeneral Muhammed Hüseyin Dadres, bugün Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Siyonist Rejim'in İran'a saldırı planları ile ilgili iddialarına yanıt verdi.

Tuğgeneral Dadres, "Bugün Siyonist Rejim’in yaygara çıkarması bizimle baş edecek güce sahip olmadığı içindir. Onlar gazabımıza uğrarsa (rejimi) sonsuza kadar kötürüm hale sokarız." dedi.

Daha önce Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulamali Reşid, Siyonist İsrail'den gelen saldırı tehditleri üzerine, "Siyonist Rejim’in İran’ın nükleer tesisleri ve askeri üslerine yönelik herhangi bir tehdidi, ABD’nin desteği ve yeşil ışığı olmadan mümkün değildir.” demişti.

Tuğgeneral Reşid, "Bu tür tehditler hayata geçirilirse, İran Silahlı Kuvvetleri’nin askeri operasyon planı çerçevesinde saldırı için kullanılan tüm askeri üsler, rotalar ve alanlar derhal hedef alınarak düşamana ezici bir darbe indirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

İşgal rejimi zaman zaman, "İran'ın tesislerine askeri saldırı düzenleyeceği" tehdidinde bulunuyor.