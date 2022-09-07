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7 Eyl 2022 17:10

İran'dan "Siyonist Rejim" açıklaması: Ezici tepki veririz

İran'dan "Siyonist Rejim" açıklaması: Ezici tepki veririz

Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulamali Reşid, "İran Silahlı Kuvvetleri'nin Siyonist Rejim'in tehditlerine tepkisi ezici ve orantılı olacaktır." dedi.

Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulamali Reşid, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İran'ın ulusal güvenliği için tehdit oluşturan Siyonist Rejime karşı mücadele birinici önceliğimizdir." dedi.

Siyonist İsrail'in ABD ile koordineli olduğunu ve ondan destek aldığını anlatan Tuğgeneral Reşid, "Siyonist rejimin İran'ın çıkarlarına ve ulusal güvenliğine yönelik tehdit edici eylemleri ABD'nin bilgisi ve desteği ile yapıldığına inanıyoruz. Silahlı kuvvetlerimizin tehditlere tepkisi ezici ve orantılı olacaktır." ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Reşid, "İran'ın ulusal güvenliğini tehdit etmek için Siyonist Rejimle işbirliği yapan tüm paralı unsurlar, çevreler ve hükümetler bu eylemlerin bedelini ödeyecektir." diye konuştu.
 

News Code 1904650
https://tr.mehrnews.com/news/1904650/

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