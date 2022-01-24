  1. Azerbaycan
24 Oca 2022 13:51

Azerbaycan’da Ağdam ve Şuşa’ya otobüs seferleri başladı

Azerbaycan’da Ağdam ve Şuşa’ya otobüs seferleri başladı

Azerbaycan’da Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam ve Şuşa şehirlerine düzenli otobüs seferleri başladı.

Otobüs seferlerinin Ahmedbeyli-Şuşa istikametinde haftada 4 kez, diğer istikametlerde ise 2 kez yapılacağı öğrenildi. Füzuli Uluslararası Havalimanı-Şuşa arasındaki otobüs seferleri ise uçak seferleri ile eşzamanlı olarak düzenlenecek.

Özel eğitimli şoförler görev alıyor

Şu anki aşamada mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesi nedeniyle Azerbaycan halkı, Karabağ’a sadece özel eğitimli şoför ve gözetmenler eşliğinde otobüsler ile seyahat edebilecek. Karabağ’ın Ağdam ve Şuşa kentlerine giden kişiler mevcut durumu kendi gözleriyle görebilecek. Ziyaretçiler güvenlik önlemleri nedeniyle gittikleri gün geri dönecek.

Güvenlik ve yoğun talep nedeniyle ilk aşamada işgalden kurtarılan Ağdam ve Şuşa kentlerine gitmek isteyen kişiler, her kente yılda bir defa olmak şartıyla seyahat edebilecek. Yakın bir zamanda yabancı uyruklu kişilerin de otobüs seferlerinden yararlanabileceği öngörülüyor.

Kaynak: İHA

News Code 1900031
https://tr.mehrnews.com/news/1900031/

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