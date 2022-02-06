Suriye'deki savaş petrol sektörüne 100 milyar dolar zarar verdi

Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı’nın, yapılanların gözden geçirilmesi ve bağlı kurum ve şirketler için geçen yılın planının takibini içeren planının ardından yapılan toplantıda bakanlık, geçen yıl yaklaşık 31,4 milyon varil, günlük ortalama 85,9 bin varil üretim, 16 bin varil rafinerilere ulaştığını ve Amerikan işgal güçleri ve onların paralı askerleri tarafından doğu bölgesindeki işgal altındaki alanlardan günlük 70.000 varil çalındığını belirtti.

Bakanlık, günde 12 milyon metreküpü temiz gaz olmak üzere günlük 12,5 milyon metreküp doğal gaz üretiminin yaklaşık 4,5 milyar metreküp olduğunu belirtti.

Toplam yerli gaz üretimi ise 118 bin tona (48 bin ton rafine ve 70 bin ton gaz santrali), günde 323 tona denk geldi.

Bakanlık, Homs ve Baniyas rafinerilerinde yaklaşık 5,7 milyon ton petrol türevinin rafine edildiğine, rafinerilerin son bir yılda üretimlerinin 944 bin ton premium benzin, 11 bin ton normal benzin, 1.519 milyon ton motorin, 2.734 milyon ton yakıt, 77 bin ton asfalt, 1.1 milyon ton fosfat ve 113 bin ton tuz üretimi gerçekleştirildiğine de işaret etti.

Kaynak: SANA