Tel Rıfat'ta Türkiye karşıtı eylem düzenlendi

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Halep kırsalının kuzeyinde yer alan Tel Rıfat bölgesinde, TSK ve Türk destekli silahlı grupların eylemlerini kınamak için protesto gösterisi düzenlendi.
Avrupa Birliği Komisyonu’nun açıkladığı 2021 ülke raporunda Türkiye, Suriye’de ilk kez “işgalci güç” olarak tanımlanmıştı.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada; Türkiye'ye Suriye'de bulunan ordu birliklerini çekme çağrısında bulunmuştu.
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