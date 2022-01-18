Türkiye'nin askeri varlığı kuzey Suriye için en büyük tehdit

El Wahda Basın Yayıncılık Vakfı’nda dün yapılan basın toplantısında kouşan Bakan Mikdad, Türkiye'nin askeri varlığının kuzey Suriye için en büyük tehdit olduğunu ve ABD'nin dünyada en fazla insan hakları ihlalinin yaşandığı ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Anayasa Komisyonu’nun yurtdışındaki toplantılarıyla ilgili olarak Mikdad, Suriye durumunun, anayasa tartışması ve diğer meselelerle ilgili her şeyin tamamen “Suriye meselesi” olduğunu ve Komitenin çalışmalarının başarısı, çalışmalarına hiçbir dış müdahalenin olmamasına bağlı olduğunu vurguladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre; Mikdad, Batı’nın komiteyi başarılı kılmak için samimi bir niyetinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Bakan Mikdad ayrıca, Rakka’daki Amerikan saldırganlığının canice ve yıkıcı uygulamalarının, vahşetinin en büyük kanıtı olduğunu ve ABD’nin sömürgeci uygulamaları lehine her zaman insan hakları konularını istismar ettiğini ve ihlal ettiğini vurguladı.

Arap ülkeleriyle ilişkiler konusunda Suriyeli Bakan, “Onları iyileştirmek ve eski haline döndürmek için çalışıyoruz ve şu anda Şam’da 14 Arap büyükelçiliğimiz var” dedi.