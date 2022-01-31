  1. Türkiye
31 Oca 2022 09:04

Türkiye'de kabine toplanıyor: Masada Ermenistan meselesi de var

Türkiye'de kabine toplanıyor: Masada Ermenistan meselesi de var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede Rusya-Ukrayna gerilimi, Ermenistan ile normalleşme, Koronavirüs salgınının seyri ve enflasyonu düşürmek için atılacak adımları içeren 4 önemli başlık ele alınacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede Rusya-Ukrayna gerilimi, Ermenistan ile normalleşme, Koronavirüs salgınının seyri ve enflasyonu düşürmek için atılacak adımları içeren 4 önemli başlık ele alınacak.

Adalet Bakanlığı’nı Abdulhamit Gül’den devralan Bekir Bozdağ’ın ilk kez katılacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de toplanacak.

Hürriyet'in haberine göre; Kabinede, 100 bine dayanan Covid-19 vakaları, aşı çalışmaları, Türkiye’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Ermenistan ile normalleşme görüşmeleri ve ekonomide yaşanan gelişmeler, bazı temel ürünlerdeki KDV'nin düşürülmesine yönelik çalışma önerileri ele alınacak.

Erdoğan, toplantı sonrası 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

News Code 1900166
https://tr.mehrnews.com/news/1900166/

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