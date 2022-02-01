Erdoğan Ukrayna'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, ticaret hacminin yükseltilmesi ve Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) imzalanması açısından da fırsat olarak görülüyor.

Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı nedeniyle düzenlenecek olan ziyarette, devlet başkanlarının katılımıyla 10. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Kiev'de yapılması hedefleniyor. İki ülke arasında 2011'de kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) mekanizmasıyla ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmişti.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2021'de 7,42 milyar dolara çıkarken Ukrayna'ya çelik, gemi yat ve hizmetleri, iklimlendirme sektörü, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, otomotiv endüstrisi, tütün, yaş meyve ve sebze ürünleri ile savunma sanayisi alanında ihracat yapılıyor.

Son dönemde Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerginliğin de ziyarette değerlendirilmesi bekleniyor.