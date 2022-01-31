  1. Türkiye
31 Oca 2022 09:36

İstanbul'da Yemen halkına destek gösterisi yapıldı

İstanbul'da Yemen halkına destek gösterisi yapıldı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin geçtiğimiz günlerde Yemen’de yeni saldırılar düzenlemesi İstanbul'da protesto edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’e yönelik yeni askeri saldırılar düzenlenmesi, İstanbul'da protesto edildi.

Şafak 40 Platformu tarafından organize edilen protesto gösterisi Türkiye'nin bazı kanalarından canlı olarak yayınlandı. 

İstanbul'da Yemen halkına destek gösterisi yapıldı

Protetolarda ABD, Siyonist İsrail ve Suudi karşıtı sloganlar atıldı. Pankartlarda katledilen sivillerin fotoğrafları yer aldı.

İstanbul'da Yemen halkına destek gösterisi yapıldı

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu 337 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.

News Code 1900169
https://tr.mehrnews.com/news/1900169/

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