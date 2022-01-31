İstanbul'da Yemen halkına destek gösterisi yapıldı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’e yönelik yeni askeri saldırılar düzenlenmesi, İstanbul'da protesto edildi.

Şafak 40 Platformu tarafından organize edilen protesto gösterisi Türkiye'nin bazı kanalarından canlı olarak yayınlandı.

Protetolarda ABD, Siyonist İsrail ve Suudi karşıtı sloganlar atıldı. Pankartlarda katledilen sivillerin fotoğrafları yer aldı.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu 337 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.