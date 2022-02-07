Viyana görüşmeleri yarın Salı günü yeniden başlayabilir

Reuters'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Avrupalı diplomat, "Viyana görüşmeleri Salı günü yeniden başlayabilir." dedi.

ABD'nin nükleer müzakerelere liderlik eden en üst düzey yetkilisi Robert Malley, dün (6 Şubat) MSNBC'ye verdiği açıklamada, nükleer müzakerelerin bir sonraki turu için yakında Avusturya başkenti Viyana'ya döneceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından 3 Şubat'ta yapılan açıklamada, İran ile Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasındaki 8. tur nükleer anlaşma müzakerelerinin önümüzdeki hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayacağı bildirilmişti.

Viyana'da yürütülen müzakerelere 29 Ocak tarihinden itibaren bir haftalık ara verilmişti.

Müzakerelerinin 8'inci turu geçtiğimiz sene 27 Aralık'ta başlamıştı.

Daha önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Bakıri Keni Viyana görüşmeleri hakkında, "Müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili ihtilaflar azalıyor. Müzakerelerde ilerleme var." demişti.