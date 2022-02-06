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6 Şub 2022 08:49

Emir Abdullahiyan ile Borrell Viyana müzakerelerini değerlendirdi

Emir Abdullahiyan ile Borrell Viyana müzakerelerini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörlüğü görevini de yürüten Borrell ile telefonda görüştü.

Viyana müzakerelerinin değerlendirdiği görüşmede Emir Abdullahiyan, "Viyana'daki müzakerelerde gerçekleşen görüşmelerde bazı olumlu gelişmeler oldu, ancak yine de beklentilerimizi karşılamıyor." dedi.

Emir Abdullahiyan, İran'ın iyi bir anlaşma peşinde olduğunu belirterek, "Ancak bu yönde kararlılıkla kırmızı çizgilerimizin ve ulusal menfaatlerimizin korunmasını vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

İranlı Bakan sözlerine şöyle devam etti:

"Ne yazık ki son yıllarda nükleer anlaşma İran'a hiçbir ekonomik yararı olmadı. İyi bir anlaşmaya sadece ekonomik faydalarımızı sürdürülebilir ve güvenilir bir şekilde sağladığı takdirde ulaşabiliriz."

İran'ın  iyi bir anlaşmaya varma konusunda gayet kararlı olduğunu vurgulayan Emir Abdullahiyan, "Bu bağlamda Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörlüğünü yürüten Avrupa Birliği ile sürekli yakın temas halinde olacağız." diye konuştu.

Borrell de Viyana müzakerelerinin artık önemli bir dönemeçte olduğuna dikkat çekerek, "Tüm taraflar anlaşmaya varmak için Viyana'ya tek bir gündemle gelmeli ve siyasi kararlar almaya hazır olmalı." dedi.

News Code 1900284
https://tr.mehrnews.com/news/1900284/

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