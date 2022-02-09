İranlı ve Türk sanatçı İstanbul'da ortak konser verecek

Passo web sitesinde yer alan bilgiye göre, Türk ve İranlı iki sanatçı Bayhan Müzik organizasyonuyla İstanbullu müzikseverler ile buluşacak.

Yayınladığı şarkılar, Türkiye ve Avrupa'daki konserleri ile kariyerinde emin adımlarla yürüyen Koray Avcı ve Türk müziğine ilgisi ile bilinen ve şarkıcılığı oldukça ses getiren İranlı müzisyen Ali Zand Vakili ilk kez aynı sahnede sürprizlerle dolu bir konsere imza atacak.

24 Mart 2022 salı akşamı İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleşecek olan konserde Koray Avcı ve İran’ın ünlü sanatçılarından Ali Zand Vakili solo performanslarının yanı sıra birlikte de şarkılar söyleyecek.