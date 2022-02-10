Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Arak Ağır Su Reaktörü önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanacak

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Arak Ağır Su Reaktörü'nün son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu reaktörün önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

İslami, “Bu reaktörün tasarımı ile ilgili çalışmaları engellemeye çalıştılar. Ancak bunun yapımı için hiçbir katılım olmadı. Ülkemizin yetenekli bilim adamları, sanayiyi kullanarak, şu anda bu reaktörün ekipmanlarının çoğunu üretti ve şu anda son aşamalarında” dedi.

İslami, Siyonist Rejim’in Kerec ve Natanz tesislerindeki son sabotaj eylemlerine değinerek, “Bu husumetlerin üstesinden gelmek için, sistmde bulunan delikleri tespit edip yeniden tasarladık ve bu süreç devam ediyor” ifadesini kullandı.

Kudüs Gücü komutanı, Irak'ta Mukteda el Sadr ile görüştü

Irak resmi haber ajansı İNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Necef Valiliği'ndeki El Hanana'da El Sadr hareketi lideri Mukteda el Sadr ile görüştü.

İran-Umman Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı düzenlendi

İran-Umman Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 19. toplantısı bugün iki ülkenin Sanayi, Maden ve Ticaret bakanlarının başkanlığında Maskat'ta düzenlendi.

İran ve Umman büyükelçilerinin de katıltığı toplantıda iki ülkenin başta ekonomik, ticari, mali, yatırım ve teknik olmak üzere tüm alanlardaki işbirliği ele alındı.

Taraflar bu toplantıda İran ve Umman arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine vurgu yaptılar.

Toplantıdan sonra İran-Umman Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu 19. Toplantısı mutabakat muhtırası imzalandı.

İran, yeni uzun menzilli seyir füzesini tanıttı

İran İslam Devrimi'nin 43. Yıl dönümü dolayısıyla İranlı mühendisler tarafından üretilen "Hayber Şeken" isimli uzun menzilli seyir füzesi görücüye çıktı.

Tanıtım törenine İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hacizade katıldı.

İran medyasına göre yıkıcı güce sahip yeni füzenin menzili en az 1450 km’dir.

“Hayber Şeken” füzesi, İslam Devrim Muhafızları Kolordusu'nun üçüncü nesil uzun menzilli füzelerinden biridir.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 116 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39 bin 85 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 133 bin 164'e vaka sayısı ise 6 milyon 696 bin 927'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 853'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 215 bin 909'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.