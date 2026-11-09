Reuters’a konuşan IKBY'deki güvenlik kaynakları, Kor Mor Gaz Sahası’nın bir İHA saldırısının hedefi olduğunu açıkladı.

Habere göre saldırının ardından gaz sahasının yakınlarında duman görüldü. Saldırı nedeniyle yaklaşık 2 bin 800 megavatlık elektrik üretim kapasitesinin devre dışı kaldığı belirtildi.

Olası hasarın boyutu, can kaybı veya tesisin faaliyetlerinin durdurulup durdurulmadığına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Süleymaniye vilayetinin Çemçemal bölgesinde bulunan Kor Mor Gaz Sahası, IKBY'deki elektrik santrallerine gaz sağlayan en önemli kaynaklardan biri olarak biliniyor. Saha, geçmiş yıllarda da birçok kez füze ve İHA saldırılarının hedefi oldu.

26 Kasım 2025’te düzenlenen İHA saldırısında sahadaki gaz depolama tesislerinde yangın çıkmış ve faaliyetler durdurulmuştu. Söz konusu olay, IKBY'nin bazı kesimlerinde geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açmıştı.