Blinken, Suudi Bakan ile İran’ı görüşmek üzere bir araya geldi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı’nda Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya gelerek ikili ilişkileri görüştü.

İki taraf, Batı Asya bölgesinde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Görüşmede Yemen krizi ile İran ve 4+1 ülkeleri arasında Viyana'da devam eden müzakere de gündeme getirildi.

Dünya siyasetinin Davos’u olarak bilinen Münih Güvenlik Konferansı bir yıl aranın ardından 18 Şubat tarihinde başladı.