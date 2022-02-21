Kazakistan'da eski savunma bakanı gözaltına alındı

Kazakistan Başsavcılığı tarafından bugün yayımlanan açıklamada, eski Milli Savunma Bakanı Murat Bektanov’un Ocak ayında Kazakistan’daki kaos sırasında görevi suistimal nedeniyle soruşturma için geçici olarak bir gözaltı merkezinde tutulduğu ve ülke anayasasının 452. maddesini ihlalden şüphelenildiği bildirildi.

Bektanov, Ağustos 2021'de Kazakistan Milli Savunma Bakanı olarak atandı ve 19 Ocak 2022'de ise görevinden alındı. Basında çıkan haberlere göre, Bektanov'un görevden alınmasının nedenleri; silahlı kuvvetlerin Ocak ayındaki kaos sırasında durumu etkin bir şekilde kontrol edememesi, stratejik tesisleri korumaması ve komuta becerisinden yoksunluğu olarak gösterildi.

Kaynak: CRI Türkçe