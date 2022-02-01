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1 Şub 2022 12:07

Kazakistan’da Meclis Başkanı Nigmatulin istifa etti

Kazakistan’da Meclis Başkanı Nigmatulin istifa etti

10 yıldır Kazak Parlamentosunun alt kanadı olan Meclis'in başkanı Nigmatulin'in başkanlık görevinden istifa etti.

Nigmatulin, burada yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Özellikle parlamentoda çıkarlarını temsil etmemize güvenen seçmenlerimize ve tabii ki bu üç dönem ortak çalışmalar yürüttüğümüz milletvekillerine şükranlarımı iletiyorum" dedi.

Yeni meclis başkanı yerlan koşanov oldu

Milletvekillerinin oy birliğiyle yeni Meclis Başkanı Yerlan Koşanov oldu.

Koşanov, en son Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı olarak görev yapıyordu. 

Kaynak: Timetürk
 

News Code 1900196
https://tr.mehrnews.com/news/1900196/

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