İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 223 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 22 bin 73 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 135 bin 449'a vaka sayısı ise 6 milyon 983 bin 635'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 918'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 539 bin 783'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.